Çay İmamhatip Ortaokulu Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Bölge müsabakalarında ikinci oldu - Son Dakika
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Çay İmamhatip Ortaokulu Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Bölge müsabakalarında ikinci oldu

Çay İmamhatip Ortaokulu Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Bölge müsabakalarında ikinci oldu

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Bölge müsabakalarında Çay İmamhatip Ortaokulu, heyecan verici bir mücadele sonucunda ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, okulun başarısını kutlayarak Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

27.02.2024 11:31
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Adana'da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Bölge müsabakalarında Çay İmamhatip Ortaokulu, heyecan verici bir mücadele sonucunda ikinci oldu. Bu başarı ile Çanakkale'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Çay İmamhatip Ortaokulu, büyük bir sevinç yaşadı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu müsabakaların ardından yaptığı açıklamada: "Adana'da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Bölge müsabakalarında ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Çay İmamhatip Ortaokulu'nu tebrik ediyorum. Okulumuz göstermiş olduğu performans ile büyük bir başarı elde etti. Sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyor, Türkiye Şampiyonası'nda da Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çay İmamhatip Ortaokulu Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Bölge müsabakalarında ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çay İmamhatip Ortaokulu Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Bölge müsabakalarında ikinci oldu - Son Dakika
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