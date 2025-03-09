Çaycumaspor'dan Rekor Galibiyet - Son Dakika
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Çaycumaspor'dan Rekor Galibiyet

Çaycumaspor\'dan Rekor Galibiyet

Çaycumaspor, Zonguldak Ereğlispor'u 12-1 yenerek Süper Amatör Lig'de galibiyet serisini sürdürdü.

09.03.2025 14:49
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Zonguldak Süper Amatör Lig'in 19. haftasında Çaycumaspor deplasmanda Zonguldak Ereğlispor ile karşılaştı. Karşılaşmada Çaycumaspor rakibine 12 gol atarak sahadan galip ayrılan taraf olurken, Zonguldak Ereğlispor ise 1 gol kaydedebildi.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 19. haftasında Çaycumaspor, Zonguldak Ereğlispor deplasmanından aldığı büyük bir galibiyetle yoluna devam etmeyi sürdürüyor. Bölgesel Amatör Lig (BAL) için mücadele eden Çaycumaspor, hedefini daha da ilerletmeye şimdiden kaldığı yerden sürdürüyor.19. haftanın karşılaşmasında Zafer Kudret Özcan, Hayrettin Kılıç ve Ayşe Yağmur Argun hakem triyosu yönetirken, maçın gözlemcisi ise Osman Ender Bulut oldu. Çaycumaspor 18. haftada kendi sahasında konuk ettiği Karadeniz Ereğli Çiğdemlispor'u 6-2'lik skorla mağlup ederken, 19. haftada iyi bir tam düzine gol yağmuru ile karşılaşmayı 12-1 skorla tamamladı.

Maçın gollerini Onur 4 gol kaydederken, Hakan 3 gol, Oktay 2 gol, Mücahit, Mehmet ve Emre Durdu ise 1'er gol attı. Rakip Zonguldak Ereğlispor ise 1 gol kaydedebildi. Bu skorla birlikte Çaycumaspor puanını 42'ye yükseltti. Zonguldak Ereğlispor'un puanı ise 15 oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaycumaspor'dan Rekor Galibiyet - Son Dakika

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