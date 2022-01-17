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Çaycumaspor gol oldu yağdı - Son Dakika

Çaycumaspor gol oldu yağdı

17.01.2022 15:57
Çaycumaspor gol oldu yağdı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11. haftasında Çaycumappor kendi sahasında Çatalağzı Demirspor ile karşılaştığı müsabakada ev sahibi sahadan 6-0'lık skorla ayrıldı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11. haftasında Çaycumappor kendi sahasında Çatalağzı Demirspor ile karşılaştığı müsabakada ev sahibi sahadan 6-0'lık skorla ayrıldı.

Seyirci cezası ile sahaya taraftarından yoksun olarak çıkan Çaycumaspor, rakibi Çatalağzı Demirspor'a karşı 90 dakika boyunca üstün oymadığı müsabakadan 6-0 galip ayrıldı. Sarı- lacivertli takımın gollerini Caner (3), Emre ve Yasin kaydetti. - ZONGULDAK

Çaycumaspor gol oldu yağdı
Çaycumaspor gol oldu yağdı

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Amatör Lig, Zonguldak, Çatalağzı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaycumaspor gol oldu yağdı - Son Dakika Spor


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