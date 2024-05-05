Çayelispor, 30 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Çayelispor, 30 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükseldi

Çayelispor, 30 yıl sonra TFF 3. Lig\'e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Çayelispor, Serhat Ardahan'ı 1-0 mağlup ederek 30 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükseldi. Maçın 41. dakikasında Murat Perker'in golüyle öne geçen Çayelispor, son düdükle birlikte büyük coşku yaşadı.

05.05.2024 17:36
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Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Çayelispor, bugün oynadığı Serhat Ardahan'ı 1-0 mağlup ederek 30 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 24. hafta maçında Çayelispor sahasında Serhat Ardahan'ı konuk etti. Çayelispor hakemin ilk düdüğü ile Serhat Ardahan, savunmasını zorlamaya başladı. Maçın 41. Dakikasında Murat Perker meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Perker'in golüyle Çayelispor ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla beraber iki takımda karşılıklı olarak hücum yaparak gol bulmaya çalıştı. 90. dakikaya girildiğinde Çayelispor'un 1-0 üstün olduğu maçta son düdüğün çalmasıyla beraber futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük coşku yaşadı. Çayelispor, matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyerek 30 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükseldi. - RİZE

Kaynak: İHA

Ardahan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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