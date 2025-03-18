Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Ankaragücü'nü Yenerek Play-Off Yolunda Önemli Bir Zafer Elde Etti - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Ankaragücü'nü Yenerek Play-Off Yolunda Önemli Bir Zafer Elde Etti

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Ankaragücü\'nü Yenerek Play-Off Yolunda Önemli Bir Zafer Elde Etti

Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, MKE Ankaragücü'nü 80-90 yenerek play-off hedefinde kritik bir galibiyet aldı. Diante Watkins'ın 28 sayısı ile en skorer oyuncu olduğu maç sonrasında Çayırova, 5. sıraya yükseldi.

18.03.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 29. Hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul'e konuk oldu. Zorlu müsabakadan 80-90'lık galibiyetle ayrılan Çayırova, play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, zorlu deplasmandan galibiyetle döndü. Dün MKE Ankaragücü'ne konuk olan Çayırova Belediyesi, sahadan 80-90'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya, Çayırova Belediyesi Diante Watkins, Ali Efe Barış, Atakan Akçam, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Maçın ilk dakikalarında Jamari Traylor'un basketleriyle öne geçen Çayırova Belediyesi, hücumda ve savunmada istediği işleri sahaya yansıtınca ilk periyodu 22-24 önde kapattı. İkinci çeyrekle birlikte savunma sertliğini de artıran Çayırova Belediyesi, devreye 39-51'lik avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkaran Çayırova Belediyesi, karar çeyreğine 58-69 önde girdi. Ankaragücü'nün basketlerine karşılık veren Çayırova Belediyesi, elde ettiği üstünlüğü korudu ve mücadeleden 80-90'lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Zorlu deplasmandan önemli bir galibiyet elde eden Çayırova Belediyesi maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, play-off yolunda kritik bir zafer kazandı.

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 28 sayılık performansıyla Diante Watkins olurken, Oğuzhan Kızıl'ın 18 sayı, Merthan Mutlu'nun 10 sayı ve Jamari Traylor'un 11 sayılık performansları galibiyette büyük rol oynadı. Çayırova Belediyesi, 30. hafta karşılaşmasında sahasında ligin güçlü ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Ankaragücü'nü mağlup eden basketbol takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Ankaragücü'nü Yenerek Play-Off Yolunda Önemli Bir Zafer Elde Etti - Son Dakika

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