Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın 2025-2026 Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın 2025-2026 Fikstürü Belli Oldu

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı\'nın 2025-2026 Fikstürü Belli Oldu
20.08.2025 17:47  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu fikstürü açıklandı. Takım, sezonu evinde Darruşafaka Lassa ile açacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın fikstürü netlik kazandı. Buna göre Çayırova Belediyesi, sezonu kendi evinde Darrüşafaka Lassa mücadelesiyle açacak.

Üst üste iki şampiyonluk aldıktan sonra Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen ve burada mücadele ettiği iki sezonda bir play-off çeyrek finali bir de play-off yarı finali oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi'nin 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Bu yılki hedefi süper lig olan ve hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi, zorlu sezonun ilk hafta maçında Darrüşafaka Lassa'yı evinde konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) YouTube kanalından da canlı yayınlanan kura çekimine; Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, Kulüp Müdür Muhammet Nizamoğlu, Sportif Direktör Turgay Çataloluk ve Takım Koordinatörü Okan Gençoğlu katılım gösterdi.

İlk yarı fikstürü

Çekilen kuraların ardından Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın ilk yarı fikstürü şu şekilde oluştu; 1. hafta-Çayırova Belediyesi-Darrüşafaka Lassa, 2. hafta-PizzaBullsCO-Çayırova Belediyesi, 3. hafta-Çayırova Belediyesi-İlab Basket, 4. hafta-Yalovaspor-Çayırova Belediyesi, 5. hafta-Çayırova Belediyesi- Kipaş İstiklal, 6. hafta-Parmos Otel Bandırma Bordo-Çayırova Belediyesi, 7. hafta-Çayırova Belediyesi- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8. hafta-Fenerbahçe Koleji-Çayırova Belediyesi, 9. hafta-Çayırova Belediyesi-Haremspor, 10. hafta-OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi, 11. hafta Çayırova Belediyesi- Konya BBSK, 12. hafta- Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi, 13. hafta-Çayırova Belediyesi-Göztepe, 14.hafta-"Sonradan katılacak takım"-Çayırova Belediyesi, 15. hafta-Çayırova Belediyesi-Finalspor, 16. hafta-TED Ankara-Çayırova Belediyesi, 17. hafta-Çayırova Belediyesi-Ankaragücü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, Türkiye, Lassa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın 2025-2026 Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:50:03. #7.13#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın 2025-2026 Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.