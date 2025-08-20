Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı\'nın 2025-2026 Fikstürü Belli Oldu

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın fikstürü netlik kazandı. Buna göre Çayırova Belediyesi, sezonu kendi evinde Darrüşafaka Lassa mücadelesiyle açacak.

Üst üste iki şampiyonluk aldıktan sonra Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen ve burada mücadele ettiği iki sezonda bir play-off çeyrek finali bir de play-off yarı finali oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi'nin 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Bu yılki hedefi süper lig olan ve hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi, zorlu sezonun ilk hafta maçında Darrüşafaka Lassa'yı evinde konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) YouTube kanalından da canlı yayınlanan kura çekimine; Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, Kulüp Müdür Muhammet Nizamoğlu, Sportif Direktör Turgay Çataloluk ve Takım Koordinatörü Okan Gençoğlu katılım gösterdi.

İlk yarı fikstürü

Çekilen kuraların ardından Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın ilk yarı fikstürü şu şekilde oluştu; 1. hafta-Çayırova Belediyesi-Darrüşafaka Lassa, 2. hafta-PizzaBullsCO-Çayırova Belediyesi, 3. hafta-Çayırova Belediyesi-İlab Basket, 4. hafta-Yalovaspor-Çayırova Belediyesi, 5. hafta-Çayırova Belediyesi- Kipaş İstiklal, 6. hafta-Parmos Otel Bandırma Bordo-Çayırova Belediyesi, 7. hafta-Çayırova Belediyesi- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8. hafta-Fenerbahçe Koleji-Çayırova Belediyesi, 9. hafta-Çayırova Belediyesi-Haremspor, 10. hafta-OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi, 11. hafta Çayırova Belediyesi- Konya BBSK, 12. hafta- Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi, 13. hafta-Çayırova Belediyesi-Göztepe, 14.hafta-"Sonradan katılacak takım"-Çayırova Belediyesi, 15. hafta-Çayırova Belediyesi-Finalspor, 16. hafta-TED Ankara-Çayırova Belediyesi, 17. hafta-Çayırova Belediyesi-Ankaragücü. - KOCAELİ