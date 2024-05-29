Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişen oyuncu Ahmet Can Yücel, A Milli takım hedefini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişen oyuncu Ahmet Can Yücel, A Milli takım hedefini açıkladı

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı\'nın altyapısından yetişen oyuncu Ahmet Can Yücel, A Milli takım hedefini açıkladı

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişen Ahmet Can Yücel, hedefinin A Milli takım formasını giymek olduğunu söyledi. Yeni sezona daha iddialı şekilde hazırlanan Yücel, Çayırova'da başladığı basketbol serüveninde büyük isimlerle tanıştığını ve A milli takımda oynamak istediğini belirtti.

29.05.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapıdan yükselen oyuncusu Ahmet Can Yücel, hedefinin A Milli takımın formasını giymek olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası arenalarda boy gösteren yıldız sporcular yetiştirmeye devam eden Çayırova Belediyesi, gençlere spor yapma imkanı sunuyor. Bu isimlerden sadece biri olan ve geride bıraktığımız sezonda Çayırova Belediyesi Basketbol takımıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ahmet Can Yücel, yeni sezona daha iddialı şekilde hazırlanıyor. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon A Takım'da süre alan Ahmet Can Yücel, yeni sezonda da hedef büyüttü. Çayırova'da basketbolla tanışan ve 2 yıl boyunca Çayırova Belediyesi basketbol takımının alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra bu yıl A takıma yükselen Yücel'in hedefi Ay-Yıldızlı formayı giymek.

Çayırova'da başladığı basketbol serüveni hakkında konuşan Ahmet Can Yücel, "17 yaşındayım ve 10 senedir Çayırova'da yaşıyorum. Basketbola da 9 senedir merakım var. Çayırova'da 2 sene altyapıda oynadım ve bu sezon A takıma yükseldim. Benim için bu sezon çok güzel geçti. Büyük isimlerle tanıştım, küçükken televizyonda izlediğim abilerimle şimdi aynı takımdayım, aynı sahada top oynuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Onların tecrübelerinden faydalandım ve çok güzel şeyler öğrendim. İnşallah seneye de güzel yollar kat edebilirim. Adımı Çayırovalı bir genç olarak, bütün Türkiye'ye duyurmak ve A milli takımda oynamak istiyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişen oyuncu Ahmet Can Yücel, A Milli takım hedefini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişen oyuncu Ahmet Can Yücel, A Milli takım hedefini açıkladı - Son Dakika
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