Çayırova Belediyesi Deprem Gibi Bir Zaferle Dönüyor! - Son Dakika
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Spor

Çayırova Belediyesi Deprem Gibi Bir Zaferle Dönüyor!

Çayırova Belediyesi Deprem Gibi Bir Zaferle Dönüyor!

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, PizzaBulls CO Basket'i 74-75 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Diante Watkins'in öne çıktığı mücadelede, takım ligdeki 13. galibiyetini aldı ve puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi.

03.02.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 23. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, PizzaBulls CO Basket'i deplasmanda 74-75 mağlup etti.

İlkan Karaman Sezonu 23. Hafta karşılaşmasında deplasmanda PizzaBulls Cedi Osman Basket'le karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, zorlu mücadeleden 74-75'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Çayırova Belediyesi, Diante Watkins, Eray Aydoğan, Atakan Akçam, Koray Çekici ve Jamalle Haggins ilk beşiyle başladı. İlk çeyrekle beraber oyundaki üstünlüğü ele alan Çayırova Belediyesi, ikinci çeyreğe 24-27'lik üstünlükle girdi. İkinci periyotta hem savunmada hem de hücumda verimliliğini artıran Çayırova Belediyesi, ilk yarıda 36-49'luk skorla galibiyet için büyük avantaj yakaladı.

Üçüncü periyotla beraber ev sahibi takım PizzaBulls CO Basket, oyunu ve skoru dengelemeyi başardı ve heyecan fırtınasına sahne olan maçın karar periyoduna CO Basket, 61-59 önde girdi. Son çeyrekte üstünlük sürekli el değiştirirken, son saniyelerde 74-75 önde olan Çayırova Belediyesi, iki serbest atıştan yararlanamasa da son top savunmasında hata yapmadı ve maçtan 74-75'lik skorla galip ayrıldı.

Ligde 23'üncü maçında 13'üncü galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, bu sonuçların ardından puan tablosunda maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 26 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla Diante Watkins oldu. Öte yandan Merthan Mutlu'nun 11 ve Atakan Akçam'ın 10 sayılık performansları da galibiyette büyük rol oynadı.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "PizzaBulls Cedi Osman Basketbol takımını 75-74 yenen Spor Kenti Çayırova'nın markası Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Çayırova Belediyesi Basketbol takımı 24. hafta karşılaşmasında sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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