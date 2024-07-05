Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Sinem Erdoğan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Sinem Erdoğan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Sinem Erdoğan Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'nda Birinci Oldu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, Konya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olarak, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi garantiledi.

05.07.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, Konya'da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olarak, ağustos ayında Macaristan'da düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım formasını giyerek Türkiye'yi temsil etmeyi garantiledi.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Sinem Erdoğan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 1-9 Temmuz Tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Sinem Erdoğan, yarıştığı +70 KG Full Contact stilde bir kez daha Türkiye Şampiyonu olarak Çayırova'ya büyük bir gurur yaşattı. Sinem Erdoğan yakaladığı bu başarıyla birlikte, ağustos ayında Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi de garantiledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada Şampiyon Sinem Erdoğan'ı ve antrenörünü tebrik ederken, milli takım forması altında da başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, Türkiye, Dünya, Konya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Sinem Erdoğan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:37:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Sinem Erdoğan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement