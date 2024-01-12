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Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda Kapaklıspor'a konuk olacak. Son 7 maçında 6 galibiyet alan Çayırova Belediyesi, bu maçını da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor
12.01.2024 - 17:26,  Güncelleme: 17:28
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Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda Kapaklıspor'a konuk olacak. Son 7 maçında 6 galibiyet alan Çayırova Belediyesi, bu maçını da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

İki yılda iki şampiyonluk elde ederek, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, 19. hafta karşılaşmasında Kapaklıspor'a konuk olacak. Başantrenör Musa Enes Akdilek'in öncülüğünde bütün hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor'u da mağlup ederek galibiyet serisine devam etmek istiyor. Son 7 haftada 6 galibiyet alarak, TBL'de üst sıralara tırmanan Çayırova Belediyesi, 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle puan durumunda 6. sırada yer alıyor. Çayırova Belediyesi rakibi Kapaklıspor ise 8 galibiyet 10 mağlubiyetle dokuzuncu sırada. Son 3 maçında üç galibiyet alan Çayırova Belediyesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu'nda 14 Ocak Pazar günü saat 17.30'da oynanacak karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Çayırova Belediyesi'nde sakat oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 17.30'da oynanacak karşılaşma TBF TV'nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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