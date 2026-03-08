Çayırova Belediyesi evinde OGM Ormanspor'u farklı geçti: 87-61 - Son Dakika
Çayırova Belediyesi evinde OGM Ormanspor'u farklı geçti: 87-61

Çayırova Belediyesi evinde OGM Ormanspor\'u farklı geçti: 87-61
08.03.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Çayırova Belediyesi, OGM Ormanspor'u 87-61 mağlup etti. Can Uğur Öğüt 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Çayırova Belediyesi takımı galibiyet serisini sürdürdü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Çayırova Belediyesi, sahasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 87-61 mağlup etti.

Başantrenör Ender Aslan yönetiminde sahaya Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşiyle çıkan ev sahibi ekip, maça 13-0'lık bir seriyle başladı. Çayırova Belediyesi, rakibinin oyunu dengeleme çabalarına rağmen ilk çeyreği 19-14, devre arasını ise 43-34 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte oyundaki ağırlığını iyice hissettiren ve farkı açan Kocaeli temsilcisi, son periyoda 64-46 üstün girdi. Son çeyrekte özellikle Can Uğur Öğüt'ün üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle farkı daha da açan Çayırova Belediyesi, parkeden 87-61 galip ayrıldı.

Çayırova Belediyesi'nde 15 sayı kaydeden Can Uğur Öğüt maçın en skorer ismi olurken; Nysier Brooks 14, Roberto Gallinat ve Ömer Utku Al 11'er, Enes Berkay Taşkıran ile Hakan Yapar 10'ar sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Karşılaşmayı salondan takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim çocuklarla iftihar vakti. Sahamızda Ormanspor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdüren Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Takımımıza her zaman destek veren kıymetli taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Çayırova Belediyesi evinde OGM Ormanspor'u farklı geçti: 87-61

SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi evinde OGM Ormanspor'u farklı geçti: 87-61 - Son Dakika
