Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları ile Çocukları Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları ile Çocukları Sporla Buluşturuyor

Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları ile Çocukları Sporla Buluşturuyor
16.08.2025 11:15  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediyesi, yaz aylarında düzenlediği spor okullarında 820 çocuğa futbol, basketbol, voleybol, karate, kick boks ve cimnastik eğitimi veriyor. Eğitimler, çocukların hem eğlenmesini hem de spor alışkanlığı kazanmasını sağlıyor.

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda, futbol, basketbol, voleybol, karate, kick boks ve cimnastik branşlarında verilen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Çayırovalı çocuklar yaz aylarını sporla iç içe geçiriyor.

Çayırova Belediyesi, yaz aylarında sporla dolu bir tatil sunmak amacıyla çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Düzenlenen yaz spor okulları sayesinde minikler, profesyonel antrenörlerden eğitim alma imkanı buluyor. Futbol, basketbol, voleybol, karate, kick boks ve cimnastik branşlarında verilen derslerle çocuklar hem eğleniyor hem de spor alışkanlığı kazanıyor. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek eğitimlerin ardından minikler, yeni eğitim-öğretim dönemine sporla dolu bir tatilin ardından başlayacak.

820 öğrenciye spor eğitimi

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaz ve kış dönemleri olmak üzere iki ayrı dönemde spor okullarının açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için yaz dönemimizde de çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Yaklaşık 820 öğrencimize futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, karate ve kick boks branşlarında eğitim veriyoruz. Amacımız Çayırovalı çocuklarımızın sporla tanışması ve eğlenceli vakit geçirmesi" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları ile Çocukları Sporla Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:17:27. #7.11#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları ile Çocukları Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.