Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları ile Çocukları Sporla Buluşturuyor

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda, futbol, basketbol, voleybol, karate, kick boks ve cimnastik branşlarında verilen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Çayırovalı çocuklar yaz aylarını sporla iç içe geçiriyor.

Çayırova Belediyesi, yaz aylarında sporla dolu bir tatil sunmak amacıyla çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Düzenlenen yaz spor okulları sayesinde minikler, profesyonel antrenörlerden eğitim alma imkanı buluyor. Futbol, basketbol, voleybol, karate, kick boks ve cimnastik branşlarında verilen derslerle çocuklar hem eğleniyor hem de spor alışkanlığı kazanıyor. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek eğitimlerin ardından minikler, yeni eğitim-öğretim dönemine sporla dolu bir tatilin ardından başlayacak.

820 öğrenciye spor eğitimi

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaz ve kış dönemleri olmak üzere iki ayrı dönemde spor okullarının açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için yaz dönemimizde de çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Yaklaşık 820 öğrencimize futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, karate ve kick boks branşlarında eğitim veriyoruz. Amacımız Çayırovalı çocuklarımızın sporla tanışması ve eğlenceli vakit geçirmesi" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ