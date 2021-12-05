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Çayırova'da karete rüzgarı - Son Dakika

Çayırova'da karete rüzgarı

05.12.2021 11:07
Çayırova'da karete rüzgarı

Çayırova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonası düzenlendi.

Çayırova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonası düzenlendi.

Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 11 kulüpten 227 sporcu katıldı. Müsabakalarda 30 hakem görev yaptı. Tribünlerdeki ilginin yoğun olduğu şampiyonada sporcular madalya için birbiriyle mücadele etti. Karate Şampiyonası'na Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen'de katıldı. Çiftçi ve Gözen, ödül töreninde başarı elde eden sporculara madalyalarını takdim etti.

Şampiyonda sporculara hitaben bir konuşma yapan Başkan Bünyamin Çiftçi, "Öncelikle gururluyuz. Spor kenti yapmakta kararlı olduğumuz Çayırova'mızda önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Çayırova'mıza spor lisesi kazandıracağız. Spor yapan gençlerimiz her zaman için bir adım öndedir" dedi.

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ise "Böyle güzel bir organizasyonun Çayırova'da yapılmasını sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum. Şampiyondaki tüm sporculara başarılar dilerim" diye konuştu. - KOCAELİ

Çayırova'da karete rüzgarı
Çayırova'da karete rüzgarı

Bünyamin Çiftçi, Ümit Genç, Çiftçi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çayırova'da karete rüzgarı - Son Dakika Spor


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