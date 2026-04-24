Çayırova\'da şampiyonluk coşkusu yaşanacak

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasına kavuşuyor. Türkiye Basketbol Ligi'nde elde ettiği başarıyla Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ekip, düzenlenecek törenle kupasını taraftarıyla birlikte kaldıracak.

5 yıl önce kurulan ve aldığı 5 kupayla birlikte süper lige yükselme başarısı gösteren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu'nun şampiyonluk kupasına kavuşuyor. Yarın gerçekleştirilecek törenle kupayı kaldıracak olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, daha sonrasında ise taraftarıyla bütünleşecek ve şehirde şampiyonluk turu gerçekleştirecek.

Etkinlik takvimi belli oldu

Etkinlikler, yarın ilk olarak Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak kupa seremonisi ile başlayacak. 25 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek törende, basketbolcular kupayı kaldıracak. Daha sonrasında ise saat 19.00'da Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, kupa ile birlikte şehir turu gerçekleştirecek. Kupa etkinlikleri, saat 20.15'te Çayırova Belediyesi üst otoparkında düzenlenecek taraftar buluşmasıyla sona erecek.

Konuya ilişkin Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, "Hazır mıyız Çayırova? 25 Nisan Cumartesi günü kupamıza kavuşuyoruz, tüm halkımız davetlidir" denildi. - KOCAELİ