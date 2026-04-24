Çayırova\'da şampiyonluk coşkusu yaşanacak

24.04.2026 13:27  Güncelleme: 13:29
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasına kavuşuyor. Türkiye Basketbol Ligi'nde elde ettiği başarıyla Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ekip, düzenlenecek törenle kupasını taraftarıyla birlikte kaldıracak.

5 yıl önce kurulan ve aldığı 5 kupayla birlikte süper lige yükselme başarısı gösteren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu'nun şampiyonluk kupasına kavuşuyor. Yarın gerçekleştirilecek törenle kupayı kaldıracak olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, daha sonrasında ise taraftarıyla bütünleşecek ve şehirde şampiyonluk turu gerçekleştirecek.

Etkinlik takvimi belli oldu

Etkinlikler, yarın ilk olarak Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak kupa seremonisi ile başlayacak. 25 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek törende, basketbolcular kupayı kaldıracak. Daha sonrasında ise saat 19.00'da Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, kupa ile birlikte şehir turu gerçekleştirecek. Kupa etkinlikleri, saat 20.15'te Çayırova Belediyesi üst otoparkında düzenlenecek taraftar buluşmasıyla sona erecek.

Konuya ilişkin Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, "Hazır mıyız Çayırova? 25 Nisan Cumartesi günü kupamıza kavuşuyoruz, tüm halkımız davetlidir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu İki ülkeye sert çıktı Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar’dan sert çıkış Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
2. Lig’de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti 2. Lig'de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti
Fenerbahçe, Osimhen’i şikayet ediyor Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:53
Şanlıurfa’da festival krizi Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Advertisement
