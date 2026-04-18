Çayırova Şampiyon, İki Takım Düştü

18.04.2026 20:19
Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Çayırova, Süper Lige yükseldi; Kocaeli ve Yalova düştü.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 34. ve son hafta müsabakaları yapıldı.

Normal sezonu lider tamamlayan Çayırova Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Parmos Bordo BK, Gaziantep Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor, Göztepe ve Fenerbahçe Koleji RAMS, doğrudan play-off'a adlarını yazdırdı. Kipas İstiklalspor, Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol ve Darüşşafaka Lassa ise play-inn oynayarak play-off'a kalmaya çalışacak.

Ligde normal sezonu son 2 sırada tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile Yalova Basketbol, Basketbol 2. Ligi'ne düştü.

Sonuçlar

Ligin 34. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü Basketbol-Çayırova Belediyespor: 65-81

Darüşşafaka Lassa-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 110-105

iLab Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 103-96

Kipaş İstiklalspor-Gaziantep Basketbol: 103-97

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 83-100

Cemefe Gold Haremspor-Fenerbahçe Koleji RAMS: 78-70

Konya Büyükşehir Belediyespor-Parmos Bordo BK: 66-87

Finalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 88-89

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
