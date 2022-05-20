Çaykur Rizespor: 2-0 - Son Dakika
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Çaykur Rizespor: 2-0

20.05.2022 21:59
Çaykur Rizespor: 2-0

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Emre Kargın, Furkan Ürün, Mehmet Emin TuğralGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 48 Ekrem Kılıçarslan)- Djilobodji,Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan( Dk.65 Oğuz Ceylan), Sagal (Dk. 78 Messaoudi), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Luka Stankosvki(Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Emre Kargın, Furkan Ürün, Mehmet Emin TuğralGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 48 Ekrem Kılıçarslan)- Djilobodji,Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan( Dk.65 Oğuz Ceylan), Sagal (Dk. 78 Messaoudi), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Luka Stankosvki(Dk. 65 Hamza Mednyl), Maxim, Figueiredo(Dk.78 Borven)ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen- Eren Albayrak (Dk. 64 Güvenç Usta), Emir Han Topçu, Rodrigues, Gökhan Gönül, Mendes (Dk. 87 Soner Özdemir), Erik Sabo, Umar, Deniz Hummet, Pohjanpalo, Cisse (Dk. 64 Efe Tecimer)GOLLER: Dk. 42 Luka, Dk.59 Maxim (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Kitsiou, Borven (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.19'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim, topu Stankovski'ye verdi. Bu futbolcunun çektiği sert şutu, savunmanın araya girmesiyle kornere gönderildi.42'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep Fk atağında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Luka Stankosvki'nin vuruşu ağlara gitti: 1-045'inci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Halil İbrahim'in ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Zafer kurtardı. Pozisyonun devamında topla gelişine vuran Doğan Erdağon'ın şutu direkten oyun alanına döndü.45+2'nci dakikada sağ kanatan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Deniz Hümmet'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Cisse'nin vuruşunu kaleci Mustafa Burak son anda kornere çeldi.47'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında topla buluşan Deniz'in ceza sahası çaprazından şutu direkten oyun alanına döndü.59'uncu dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Sagal rakibinden sıyrılarak sürüklediği topu Maxim'e gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşu ağlara gitti: 2-075'inci dakikada Gaziantep FK'nın yarı sahasında Figueiredo'dan topu kapan Pohjanpalo'nun şutunu kaleci Ekrem kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Mendes'in şutu ağlara gitti ancak maçın hakemi pozisyondan önce ofsayt olduğu gerekçesi ile golü geçersiz saydı.82'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunu kaleci son anda çıkardı.Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.


- Gaziantep
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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Gaziantep, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor: 2-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor: 2-0 - Son Dakika
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