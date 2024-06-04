Çaykur Rizespor, 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına başlıyor

Çaykur Rizespor, 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına başlıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 27 Haziran'da 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına başlayacak. Takım, Rize'de toplanarak çalışmalarına başlayacak ve Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kondisyon salonu, hibrit ve doğal çim sahalarında çalışmalarını sürdürecek. Sezon öncesi hazırlıklarına ise 8-28 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da devam edilecek.

04.06.2024 11:17
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 27 Haziran Perşembe günü Rize'de toplanarak 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

Çalışmaların, kondisyon salonu, hibrit ve doğal çim sahaları yenilenen Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılacağı aktarılan açıklamada, sezon öncesi hazırlıklarına 8-28 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika

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