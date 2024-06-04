Çaykur Rizespor, 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına başlıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 27 Haziran Perşembe günü Rize'de toplanarak 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.
Çalışmaların, kondisyon salonu, hibrit ve doğal çim sahaları yenilenen Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılacağı aktarılan açıklamada, sezon öncesi hazırlıklarına 8-28 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da devam edileceği kaydedildi.
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