Çaykur Rizespor: 3-0

STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Duarte, Ravil, Youssouf, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ponck), Tolga Ciğerci (Dk. 80 Zulj), Visca (Dk. 90+2 Emre Kaplan), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 63 Chadli), Okaka (Dk. 80 Atabey)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Alberk Koç, Yasin (Dk. 64 Umar), Dabo, Boyd (Dk. 63 Sabo), Alper Potuk (Dk 85 Djokovic), Remy (Dk. 76 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 63Pohjanpalo)GOLLER: Dk. 25, Dk. 55 ve Dk. 75 Okaka (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 25, 55 ve 75'inci dakikalarda Okaka kaydetti. 8'inci dakikada Alper'in ceza sahasına yerden pasında Boyd'un çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı. 25'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Alper Potuk, kendi ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken kale önünde Okaka topa ayağını uzattı ve çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.37'nci dakikada kullanılan korner vuruşunda savunmanın müdahalesiyle ceza sahası dışına çıkan topta Alberk Koç'un sol çaprazdan etkili şutu auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 50'nci dakikada Visca kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Gökhan Akkan gole izin vermedi.55'inci dakikada Visca'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Okaka takımının ve kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 2-0.67'nci dakikada Visca'nın ceza sahasına pasında Okaka'nın şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi. 70'inci dakikada Alper Potuk müsait pozisyonda topu direğin yanında auta gönderdi. 75'inci dakikada Okaka hattrick yaptı. Visca'nın sağ kenardan ortasında Okaka'nın röveşatası ağlarla buluştu: 3-0.
Mücadele Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: DHA
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