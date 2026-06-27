Rizespor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı - Son Dakika
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Rizespor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

Rizespor\'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
27.06.2026 22:31
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Çaykur Rizespor, Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile sözleşmelerini karşılıklı feshederek yollarını ayırdı. Kulüp, oyunculara emekleri ve profesyonellikleri için teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

3 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor arması altında verdikleri mücadele, emek ve gösterdikleri profesyonellik için Halil Dervişoğlu, Pierrot ve Augusto'ya ayrı ayrı teşekkür edildi.

Açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA

Halil İbrahim Dervişoğlu, Trendyol Süper Lig, Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı - Son Dakika

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