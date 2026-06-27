Rizespor\'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

3 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor arması altında verdikleri mücadele, emek ve gösterdikleri profesyonellik için Halil Dervişoğlu, Pierrot ve Augusto'ya ayrı ayrı teşekkür edildi.

Açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dilendi.