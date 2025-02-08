Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür ile Anlaştı

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ÇAYKUR Rizespor, İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür ile prensip anlaşmasına vardı.

Çaykur Rizespor, Hull City'de oynayan Abdulkadir Ömür ile prensip anlaşması sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Rize'ye gelerek sezon sonuna kadar sürecek kiralık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Çaykur Rizespor yönetimi ve teknik ekibin, transferin kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcadığı öğrenilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.