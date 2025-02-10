Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Kiraladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Kiraladı

Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür\'ü Kiraladı

Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekibi Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu, Rize'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti ve sözleşmesini imzaladı.

10.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:44
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ÇAYKUR Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzaladı.

Çaykur Rizespor'un, Hull City ile anlaşmasının ardından Rize'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Ömür, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Abdülkadir Ömür, ardından Çaykur Didi Stadını gezdi.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 7 numaralı formayı giyecek. Ömür, yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rize'de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çekmeye çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım. Çok iyi bir aile ortamı var. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Kiraladı - Son Dakika

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