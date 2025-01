Çaykur Rizespor, Adana Demirspor\'u 3-2 ile Geçti

Spor

SÜPER Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı maçı değerlendirdi.

İLHAN PALUT: ZORLANDIĞIMIZ MAÇI KAZANDIK

3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Son periyot istediklerimizi alamadığımız bir periyottu. Oyun anlamında belli bir düzen oturdu ama futbol bir sonuç oyunu ve bu maça sonuç odaklı çıktık. Kazanmak önemliydi ve kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Adana Demirspor belli ki zor şartlarda mücadele ediyor ve her maç ortaya bir direnç koymaya çalışıyorlar, onları da mücadelelerinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Maçın içine geldiğimiz zaman ofansif ve defansif olarak ikiye ayırabileceğimiz bir oyun oldu. Ofansif olarak etkili bir görüntü oldu. Ofansif anlamında takımımın girişim sayısından memnunum. Defansif açıdan baktığımız zaman takım savunmamızdaki netliğimiz olması gerekenin altındaydı. İkili mücadele kazanmamız, olması gerekenin daha altındaydı. Hücumda girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiz ve defansda net olamamız, rakibimizi sürekli maçın içinde tuttu. Zorlandığımız bir maçı kazandık. Önemli bir 3 puan aldığımız için bugün mutluyuz" diye konuştu.

'GÖRMEDİĞİMİZ BİR BU KALMIŞTI'

Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyon hakkında konuşan Palut, "Bunu da gördük. Görmediğimiz bir bu kalmıştı. Gol verildiğinde ben ofsayt değil de öncesinde bir faul gibi pozisyon mu var diye düşündüm. Hayır, ofsaytı tekrar çek etmişler. 4'üncü hakem bana yaptığı bilgilendirmede; topun ayaktan çıktığı anın doğru tespit edilmediğini, topun ayaktan çıkma anının çek edildikten sonra ofsayt olarak değerlendirildiğini söyledi. Biz de tamam dedik. Ama daha dikkatli olmak lazım. Bu durum prestij olarak hiç güzel bir şey değil. Güzel bir görüntü olmadı. Ofsayt mı? Değil mi? Hala bilmiyorum. İnşallah doğrudur. Futbolumuzun prestiji açısından kötü 2-3 dakikaydı" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA DALCI: CESUR VE POZİTİF OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Karşılaşmayı değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı Dalcı da "Ama vermiş oldukları tüm kararlar sanki biz bu ligden düşmüşüz gibi kolay verilen kararlar. Lehimize verilmesi gereken kararlar ve aleyhimize verilmesi gereken kararlar. Buralarda terazinin çok doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz ve güçlü bir oyun oynuyoruz. Geldiğimiz haftadan beri, pozitif bir oyun ve güçlü bir oyun oynuyoruz. Bunun hakkını almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama sahanın içerisinde belirleyici olanlar dediğim gibi oyun ve oyuncular olması gerekiyor ama karar vericiler maalesef, niyetlerinin kötü olduğunu düşünmüyorum ama biz kendimizi nasıl geliştiriyorsak onların da bu anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Cesur olmaları gerekiyor. Skordan ve takımdan bağımsız ya da bulunduğu fikstür ya da puan durumundan bağımsız içeride doğru karar vermeleri gerekiyor. Bu kadar basit mi? Geldi verdi, çekti gitti. Oyunun hakkı bu mu? Adalet bu mu? 30 saniyede ya da bir dakikada skor değişebilir. Her şey olabilir. Neyse onu ver. Seni Çaykur Rizespor'un durumu veya Adana Demirspor'un durumu ilgilendirmez. Sen içeride doğru ve adil olmak zorundasın. Belki antrenörlük hayatında ilk defa hakemleri bu anlamda eleştiriyorum. Düşeriz, şampiyon oluruz, oyuncuya yetişir, yetişmez. Bunlar başka sorunlar. Biz oyunumuzu oyuncu üzerinden geliştirmeye çalışıyoruz. Belki şu anda her anlamda zor durumdayız ama biz her gittiğimiz yerde kimle oynarsak oynayalım cesur ve pozitif oynamaya devam edeceğiz. Oyuncularımızı geliştirmeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Çaykur Rizespor'un galibiyetini de bu anlamda kutluyorum" diye konuştu.