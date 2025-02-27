Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

27.02.2025 21:16
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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