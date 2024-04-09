Spor

- Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Yeşil-mavili ekip, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kaleciler ilk bölümde takımla beraber çalıştı. Dayanıklılık koşusu ile idman devam etti. Antrenmanın son bölümünde tam sahada hücum organizasyonu yapılmasının ardından çift kale maç ile antrenman son buldu.