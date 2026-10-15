Çaykur Rizespor, Arca Çorum FK deplasmanında yenilmezlik serisini korumak istiyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Arca Çorum FK deplasmanında yenilmezlik serisini korumak istiyor

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Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı 3 maçta puan alamayan ve gol atamayan Çaykur Rizespor, yarın Arca Çorum FK deplasmanında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 10 puanını deplasmanda toplayan yeşil-mavililer, bu sezon dış sahada henüz mağlubiyet yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta puan alamayan ve gol sevinci yaşayamayan Çaykur Rizespor, deplasmandaki yenilmezlik serisini yarın karşılaşacağı Arca Çorum FK karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, sezona TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlamasına rağmen sahasında Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı 3 maçtan puan alamayan Çaykur Rizespor, kalesinde 6 gol gördü, rakip fileleri ise havalandıramadı.

Deplasman karnesi en iyi takım

Yeşil-mavililer, iç sahadaki olumsuz tabloyu deplasman maçlarında tersine çevirdi.

Dış sahada karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde topladığı 10 puanı da deplasmanda kazanan Çaykur Rizespor, ligde dış saha maçlarında karnesi en iyi takım olarak birinci sırada yer alıyor.

Deplasmanda henüz mağlubiyet almayan tek takım olan yeşil-mavililer, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 3 gol gördü.

Süper Lig'de Çorum FK ile ilk randevu

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Karadeniz ekibi, Çorum deplasmanından puan ya da puanlar alarak deplasman karnesindeki iyi gidişatı da sürdürmek istiyor.

Karşılaşma yarın Çorum Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigRizesporÇorumSporSon Dakika

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