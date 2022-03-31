Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

31.03.2022 18:21
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Belek'te Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan milli takımından dönen Joel Pohjanpalo antrenmanda yer alırken, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie henüz kampa katılmadı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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