Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu, kısa pas ve istasyon çalışması yaptı. Gökhan Akkan, Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Rize temsilcisi, yarın hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.

01.05.2024 20:41
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşunun ardından kısa pas ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.

Gökhan Akkan, Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Rize temsilcisi, yarın hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA

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