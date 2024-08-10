Çaykur Rizespor, Beşiktaş\'tan Amir Hadziahmetovic\'i kiraladı

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Çaykur Rizespor, Beşiktaş'da top koşturan Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trandyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak yeşil-mavili ekip Beşiktaş'ta oynayan 27 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı. Sağlık kontrollerinden geçen başarılı orta saha oyuncusu Hadziahmetovic Rizespor ile 1 yıllık kiralık anlaşması imzaladı. Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni transferimiz Hadziahmetovic'e hoşgeldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE