Çaykur Rizespor'dan Kasımpaşa'ya 3-0

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, oynadıkları oyunun karşılığını aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Bugün son iki haftada 4 puan alan ve formda olan iki takımın müsabakasıydı. Kasımpaşa ara transferde birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Zor bir maç bekliyorduk. Biz de bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmak ve aşağıdan uzaklaşmak istiyorduk. Kasımpaşa kompakt bir takım. Maça iyi başladık. Mebude'yle bulduğumuz pozisyonu atsak daha erken öne geçebilirdik. Sonraki bölümde oyunu kontrol eden taraf bizdik. İkinci yarıya Kasımpaşa bizden daha iyi başladı. İkinci golden sonra rahatladık. Sonra rakibimiz risk aldı, biz de taktiksel hamleleri tercih ettik. Üçüncü golü atınca maç bizim için rahatlamış oldu. Gol yemeden bitirdiğimiz için mutluyuz. Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk. Oynadığımız oyunların karşılığını alamıyorduk ama son 2 haftada karşılığını aldığımız için mutluyum. Amacımız bu yakaladığımız ivmeyi sezon sonuna kadar devam ettirip ligi en iyi yerde bitirmek olacak." ifadelerini kullandı.