Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Alanyaspor'da forma giyen Emircan Altıntaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Emircan Altıntaş'a, Kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika

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