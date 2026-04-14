Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, kondisyon merkezinde yenilenme çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, pas çalışması, geçiş ve sonuçlandırma uygulamalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
