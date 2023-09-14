Çaykur Rizespor, Gaich ve Shelvey'i transfer etti - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Gaich ve Shelvey'i transfer etti

Son Güncelleme: 15.09.2023 00:01

Çaykur Rizespor, transfer döneminin son anlarında Arjantinli forvet Adolfo Gaich ve deneyimli orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı. Gaich, CSKA Moskova'dan, Shelvey ise Nottingham Forest'tan transfer edildi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile deneyimli orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer döneminin son anlarında çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-mavili ekip, CSKA Moskova takımında forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli milli hücum oyuncusu Adolfo Gaich ile Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına transfer etti. Sağlık kontrolünden geçen futbolcular imza töreni sonra Ankara'da kampta olan takıma katıldı.

Çaykur Rizespor, Gaich ve Shelvey'i transfer etti
Çaykur Rizespor, Gaich ve Shelvey'i transfer etti
Kaynak: DHA

Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Gaich ve Shelvey'i transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Fenerbahçe taraftarları Thiago Alcantara için harekete geçti
22:36 Libya'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 11 bin 300'e çıktı
22:34 Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi
22:29 Bakan Özhaseki duyurdu! TOKİ'den kalan borcunu peşin ödeyeceklere yüzde 25 indirim müjdesi
22:18 Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor
21:47 Emekli Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un Mesleğe Dönüşüne İlişkin İşlem Yok
21:37 Son Dakika: Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
21:37 İYİ Parti'den Halil Konakçı açıklaması: Soruşturmada son aşamaya gelindi
21:18 Beşiktaş'tan Türkiye'ye dönmeyen Aboubakar'la ilgili açıklama
21:09 Bakan Koca duyurdu: Grip aşısı uygulaması başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 00:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Gaich ve Shelvey'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement