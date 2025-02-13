Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma yapıldı.

13.02.2025 01:03
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman pas ve ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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