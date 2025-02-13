Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman pas ve ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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