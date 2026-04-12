Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.
Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor - Son Dakika
