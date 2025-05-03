Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı):
34. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahasının solundan içeriye kadar girerek gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Grbic topu kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Jurecka'nın kafa vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Ali Sowe'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değer kazanmadı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Berkay Özcan, Olawoyin, Jurecka, Zeqiri, Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Emrecan Bulut, Buljubasic, Ghezzal, Eray Korkmaz, Akintola, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski, Maxim, Emre Taşdemir (Lungoyi dk. 20), Okereke
Yedekler: Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Kodro, Boateng, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, İzzet Erdal, Husic, Burak Bozan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Berkay Özcan (Çaykur Rizespor) - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika
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