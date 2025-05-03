Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: İlk Yarısı Golsüz Geçti

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: İlk Yarısı Golsüz Geçti

Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile Gaziantep FK'nın maçı golsüz berabere sona erdi.

03.05.2025 17:30
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı):

34. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahasının solundan içeriye kadar girerek gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Grbic topu kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Jurecka'nın kafa vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Ali Sowe'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değer kazanmadı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Berkay Özcan, Olawoyin, Jurecka, Zeqiri, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Emrecan Bulut, Buljubasic, Ghezzal, Eray Korkmaz, Akintola, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski, Maxim, Emre Taşdemir (Lungoyi dk. 20), Okereke

Yedekler: Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Kodro, Boateng, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, İzzet Erdal, Husic, Burak Bozan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Berkay Özcan (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İHA

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