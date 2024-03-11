Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Çorum Spor Oyunları'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Çorum Spor Oyunları'nda 2 bin 322 kişi katıldı. Yarışmalarda dereceye girenler, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gelecek yıl daha kapsamlı bir organizasyon yapacaklarını belirtti. Yarışmada derece elde edenlere 198 bin lira ödül dağıtıldı.