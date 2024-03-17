Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı

Eskişehirspor Taraftarı Çanakkale Türküsü ile Renkli Görüntüler Oluşturdu

Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçında 18 Mart nedeniyle Çanakkale Türküsü'nü söyleyen Eskişehirspor taraftarı, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Taraftar grupları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamak için hep bir ağızdan türküyü söyledi. Bu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.