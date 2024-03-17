Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı. Çaykur Rizespor'un Minchev ve Akintola, Gaziantep FK'nın Sorescu'nun şutları kaleciler tarafından engellendi.

17.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:37
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Sauer, Minchev

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga, Maxim, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus

Sarı kartlar: Dk. 21 M'Bakata (Gaziantep FK), Dk. 35 Hojer (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

8. dakikada Hojer'in savunmanın arkasına ara pasında hareketlenen Minchev'in ceza sahası içerisine soldan girdikten sonra yerden şutunda, kaleci Nita yatarak topu kontrol etti.

25. dakikada Dragus'un ara pasında sol taraftan ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan soluna iyi uzanarak topu çelmeyi başardı.

27. dakikada Shelvey'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Akintola'nın ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.

40. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra plase vuruşunda, filelere gitmekte olan topu Emirhan Topçu ayak koyarak kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı - Son Dakika

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