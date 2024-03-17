Çaykur Rizespor, Gaziantep FK\'yı mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-1 galip geldikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için aslında bugün bir karar günüydü" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin artık boyu kısaldı. Bundan dolayı her maç artık son derece önemli. Alınacak her puan önemli ve belirleyici olacak. Bugün de böyle bir maçtı. Gaziantep takımı için zaten çok önemliydi. Bizim için aslında bugün bir karar günüydü. Bundan sonraki tek amacımızı alt sıralara yaklaşmamak olarak belirleyecekken, alabileceğimiz iyi bir sonuç ise hem oradan biraz bizi uzaklaştırıp hem de en iyi neyi yapabiliriz planları içerisine sokacak. İlk yarı son derece durgun bir oyun vardı. Düşük bir tempo vardı. İki takım adına da bunu söyleyebiliriz. Sıkıcı bir maç olarak görüldü. Oyuncularımızla bazı taktiksel saptadıklarımızı, derlediklerimizi paylaştık. İkinci yarı başladı ve on dakika ilk oyunu aldık. Bizim kalemize Gaziantep o dakikaya kadar gelemedi ve tek taraflı bir maç olmaya doğru evrilen bir görüntü vardı. Rakibimiz gelişten golü buldu. Bizim adımıza darmadağın bir görüntü vardı. Gaziantep takımı orada maçı bitirebilirdi. Zor durumda kalabilirdik. Ama ondan sonra attığımız golle beraber bambaşka bir oyun senaryosu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
"Çok ama çok önemli bir galibiyet aldık"
Önemli bir galibiyet aldıklarına vurgu yapan Palut, "O moral motivasyonu yükselen, oyunu domine eden, pozisyonlar bulan, rakibe pozisyon vermeyen, kaptırdığımız topları tekrar kazanıp atağa dönüştürebilen bir Rizespor takımı vardı. Bu periyotta ise Gaziantep takımının kornerlerle gole yaklaştığı anlar vardı. Sekansları değişken bir maçtı. İlk yarı ortada temposuz bir maç oldu. İkinci yarı iyi başlayan bir Rizespor vardı. Golden sonra on beş dakika maçı koparabilecek bir Gaziantep takımı oluştu ve son yarım saatte çok fazla pozisyona giren ve bu çabasıyla maçı kazanan bir Rizespor takımı vardı. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Takımın bu iki performansında sadece son yarım saatte gösterdiğimiz maç kazanma isteği dışındaydı. Asla memnun değilim. Günün sonunda çok ama çok önemli bir galibiyet aldık. Puan anlamında alt taraftan baktığınız zaman biraz nefes aldık. Üst tarafa baktığınız zaman ise daha iyisini nasıl yapabiliriz planlarını kendimize tekrar vermiş olduk" şeklinde konuştu. - RİZE
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