Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

Spor

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Duhaney, Jackson, Özcan Şahan, Loshaj, Sambissa, Emir Kaan Gültekin, Mendy

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Minchev

Goller: Dk. 4 Olawoyin, Dk. 44 Minchev (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Coly, Dk. 45+1 Simon Deli, Dk. 45+5 Özcan Şahan (İstanbulspor), Dk. 45+1 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, konuk olduğu İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Zeqiri'nin pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Olawoyin, Loshaj ve Mehmet Yeşil'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

44. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Zeqiri'nin kendi yarı sahasının solundan savunmanın arkasına uzun pasında topu kafasıyla önüne alan Minchev, süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, Mehmet Yeşil ve Simon Deli'nin çabasına rağmen kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldığında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Bu pozisyondan hemen önceki İstanbulspor atağında ceza sahası içinde Akintola ile girdiği ikili mücadelede Özcan Şahan yerde kaldı. İstanbulsporlu futbolcular ve teknik heyet, hakem Alper Akarsu'ya uzun süre penaltı itirazlarında bulundu.

Çaykur Rizespor, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.