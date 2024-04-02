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Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 45'e çıkardı. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı ve 10 maçtır galip gelememe serisini sürdürdü.

02.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:13
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Duhaney, Jackson (Dk. 88 Eren Arda Şan), Özcan Şahan (Dk. 46 Vefa Temel), Loshaj, Sambissa (Dk. 74 Traore), Emir Kaan Gültekin (Dk. 88 Emir Mustafa Vuruşaner), Mendy (Dk. 62 Tunahan Şamdanlı)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Dk. 67 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Olawoyin (Dk. 81 Mocsi), Akintola, Varesanovic (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Zeqiri (Dk. 59 Sauer), Minchev (Dk. 68 Gaich)

Goller: Dk. 4 Olawoyin, Dk. 44 ve 64 Minchev, Dk. 90 Akintola (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Coly, Dk. 45+1 Simon Deli, Dk. 45+5 Özcan Şahan, Dk. 83 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 45+1 Emirhan Topçu, Dk. 54 Alikulov (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 45'e çıkardı. Bu sezon 21. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı. 10 maçtır galip gelemeyen sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silinmişti.

64. dakikada Çaykur Rizespor üçüncü golü kaydetti. Orta sahada Tunahan Şamdanlı'nın hatası sonucunda topun sahibi olan Sauer, önündeki boşluğu değerlendirerek sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı Minchev ile buluşturdu. Minchev, penaltı noktasının gerisinde topu soluna çekip uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

79. dakikada Akintola'nın ceza sahası içi sol çaprazda ve 80. dakikada Gaich'in ceza sahası dışından çıkardığı şutlarda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Gaich'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Alp Arda'dan döndü. Akintola, seken topu altıpasın içinde boş kaleye tamamlayarak filelerle buluşturdu: 0-4.

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika

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