Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Duhaney, Jackson (Dk. 88 Eren Arda Şan), Özcan Şahan (Dk. 46 Vefa Temel), Loshaj, Sambissa (Dk. 74 Traore), Emir Kaan Gültekin (Dk. 88 Emir Mustafa Vuruşaner), Mendy (Dk. 62 Tunahan Şamdanlı)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Dk. 67 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Olawoyin (Dk. 81 Mocsi), Akintola, Varesanovic (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Zeqiri (Dk. 59 Sauer), Minchev (Dk. 68 Gaich)
Goller: Dk. 4 Olawoyin, Dk. 44 ve 64 Minchev, Dk. 90 Akintola (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Coly, Dk. 45+1 Simon Deli, Dk. 45+5 Özcan Şahan, Dk. 83 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 45+1 Emirhan Topçu, Dk. 54 Alikulov (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 45'e çıkardı. Bu sezon 21. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı. 10 maçtır galip gelemeyen sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silinmişti.
64. dakikada Çaykur Rizespor üçüncü golü kaydetti. Orta sahada Tunahan Şamdanlı'nın hatası sonucunda topun sahibi olan Sauer, önündeki boşluğu değerlendirerek sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı Minchev ile buluşturdu. Minchev, penaltı noktasının gerisinde topu soluna çekip uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
79. dakikada Akintola'nın ceza sahası içi sol çaprazda ve 80. dakikada Gaich'in ceza sahası dışından çıkardığı şutlarda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.
90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Gaich'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Alp Arda'dan döndü. Akintola, seken topu altıpasın içinde boş kaleye tamamlayarak filelerle buluşturdu: 0-4.
Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün yaşadığı haksızlıkları ve Trabzonspor maçındaki olayları eleştirdi. Koç, rakiplerine ceza verdirmeye çalışanların olduğunu belirtti ve gelecekteki planlarını açıkladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılanlara dikkat çekerek, saha içinde yaşanan hakem yönetimi, TFF'nin çifte standartları ve rakiplerin kin ve nefretiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Trabzonspor maçında yaşanan olaylara da değinen Koç, güvenlik zafiyetini eleştirdi ve soruşturma yapılmasını talep etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'a cevap verdi. Timur'a sert çıkan Koç, "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince" dedi.
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