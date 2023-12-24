Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yaptığı bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Ligin 18. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 17.00'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman ısınma koşu ve beşe iki pas çalışmasıyla başladı. İkinci bölüm ise tam saha ve dar alanda çift kale taktik maçla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Attila Mocsi antrenmana katılmadı.

Çaykur Rizespor'da Benhur Keser, Jonjo Shelvey, Dal Varesanovic, Attila Mocsi ve Altin Zeqiri 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. - RİZE