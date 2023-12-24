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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için yola çıktı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için yola çıktı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti. Takım, antrenman ve hazırlıklarını tamamlayarak 19 futbolcu ve 3 kaleciyle birlikte kafile oluşturdu.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için yola çıktı
24.12.2023 - 18:41,
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Çaykur Rizespor kafilesi, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 17.00'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından Kasımpaşa maçı için İstanbul'a giden Çaykur Rizespor'un kamp kadrosunda 19 futbolcu ve 3 kaleci bulunuyor. Oynanacak olan Kasımpaşa maçının ardından devre arasına girecek Trendyol Süper Lig, 7 Ocak'ta tekrar başlayacak. Yeşil-mavili ekip, 26-29 Aralık tarihleri arasında verilen iznin ardından devre arası kampı için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak. - RİZE

Kaynak: İHA
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