Çaykur Rizespor-Kayserispor Maçı

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde Rize'de 15. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor, yarın 3 puan için sahaya çıkacak. Rize'de oynanacak maçta iki ekip, 15. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Geride kalan 14 maçta 7 kez Rizespor kazanırken 2 kez Kayserispor sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç da berabere sona erdi. Ev sahibi ekip, bu maçlarda 17 gol atarken Kayserispor ise 10 gol kaydetti.
İki takım arasında Rize'de oynanan son 5 maçta Kayserispor'un galibiyeti bulunmuyor.
Rizespor ile Kayserispor arasında Karadeniz'de oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde:
1979-1980 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-1
1985-1986 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0
2004-2005 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-1
2005-2006 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0
2006-2007 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0
2007-2008 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0
2013-2014 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-2
2015-2016 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0
2016-2017 Ç.Rizespor-Kayserispor: 2-4
2018-2019 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-0
2019-2020 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-2
2020-2021 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0
2021-2022 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0
2023-2024 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-0 - KAYSERİ
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