Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptıktan sonra sahada ısınma, pas ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

25.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futboclular ilk önce fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Salonda çalıştıktan sonra sahada ısınma ve pas çalışmasıyla antrenman başladı. Kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman dayanıklılık koşusuyla tamamlandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, İlhan Palut, Kayserispor, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 18:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement