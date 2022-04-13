Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2022 19:35
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, pas çalışması ile başladı. Futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakatlıkları geçen Yusuf Sarı ve kaleci Gökhan Akkan antrenmana katılırken, sakatlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kadro dışı bırakılan Dabo ise çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmanın ardından Kayseri'ye hareket edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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