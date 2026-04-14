Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çaykur Rizespor Lise Öğrencileriyle Buluştu

14.04.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Turgut, teknik direktör Uçar ve futbolcular, Rize Lisesi'nde öğrencilere ilham verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ile futbolcular Mithat Pala ve Samet Akaydin, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Turgut, teknik direktör Uçar ve futbolcular, Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, burada yaptığı konuşmada, bir, beraber ve aile olma duygusuyla yola çıktıklarını söyledi.

Kulüp başkanı olmanın zor yanlarına değinen Turgut, çok keyif veren yanlarının da olduğunu ifade etti.

Turgut, "Memleketinin, şehrinin, ülkesinin iyiliğine bir şey olduğunu görünce, o zorlukların hepsi keyfe dönüyor. Hayatta kolay, hazır hiçbir şey yok. Eğer bir şey başaracaksak mutlaka emek vereceğiz ama günün sonunda o emeğin karşılığını aldığında göstermiş olduğun o çaba, çekmiş olduğun eziyet çok büyük bir keyfe döner." ifadelerini kullandı.

"Tek amacımız şehirde yaşayan tüm inanları mutlu edebilmek"

Teknik direktör Recep Uçar, Çaykur Rizespor'un kentin en önemli markalarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'un her geçen gün büyüyen bir marka olduğunu aktaran Uçar, "İnanıyorum ki bu şehirde doğan sizler gibi bütün genç kardeşlerimiz, öğrencilerimizin kalpleri, sadece ve sadece belki başka takımlara sempati duyabilir ama bir takım için atacaksa Çaykur Rizespor için atmasını istiyoruz. Bize bugüne kadar destek veriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de hepinizin desteğini gerek tribünde, gerek dışarıda hissedebilmek bizleri daha motive edecektir. Oyuncularımızı daha yukarıya çıkaracaktır. Kulübü çok daha iyi yere getirecektir." diye konuştu.

Uçar, tek amaçlarının şehirde yaşayan tüm insanları mutlu edebilmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Milli takım formasını giymek bir farkındalıktır"

Futbolcu Samet Akaydin ise Çaykur Rizespor forması giydiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bazı sorunlar yaşamıştım. Burada kulüp başkanımız ve kulübümüz bana sahip çıktı. İnanılmaz bir histi." dedi.

Bir öğrencinin sorusu üzerine Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamanın çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Akaydin, şöyle devam etti:

"Portekiz maçında tabi ki heyecanlandım. O heyecanı hiçbir zaman unutamam. Onunla aynı sahayı paylaşıyorsun. Bazen kendini bir süre sonra onunla aynı seviyedeymiş gibi hissedebiliyorsun. Çünkü sonuçta senin rakibin, sen de Türkiye Milli Takım formasını taşıyorsun. Biz ülke olarak biliyorsun korkusuzuz. Hiçbir takımdan hiçbir şeyden korkmayız."

Akaydin, milli takım forması giymenin her gencin hayali olduğuna dikkati çekerek, "Her zaman bu gururla yaşıyorum. O formayı giydiğim her zaman onun hakkını sonuna kadar vermeye çalışıyorum. Gerçekten Türk Milli takım formasını giymek bir farkındalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Profesyonel bir iş yaptıklarını aktaran Akaydin, şöyle devam etti:

"Dünyanın en iyi oyuncuları da hata yapıyor. O zaman onlara da amatör mü diyeceğiz? Ronaldo'ya amatör deme şansımız var mı, Messi'ye amatör deme şansımız var mı? Onlar da hata yapabiliyor. Benim de yaptığım hatalar var, bunu herkes biliyordur ama ben, yaptığım o hatadan çok Hollanda'ya attığım golün konuşulmasını isterdim."

"Rakibimizin kim olduğuna bakmadan maçı kazanma adına sahaya çıkıyoruz"

Mithat Pala, sahada ellerinden gelenin daha fazlasını yaparak herkesi mutlu etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Trendyol 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Pala, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahaya çıkarken rakibimizin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya ve maçı kazanma adına sahaya çıkıyoruz. O yüzden rakibin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe de olsa farklı takım da olsa sahaya çıkıp elimizden ne geliyorsa onu yapmaya ve kazanmaya çıkacağız."

Kaynak: AA

İbrahim Turgut, Rize Lisesi, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:20:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.