Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Diagne son saniyedeki mücadelesiyle Morutan'a asist yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.
Senegalli golcünün karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımı büyük etkileşim aldı. Diagne'nin, "Ne desem bilemedim, böyle devam" ifadelerini içeren paylaşımı 60 binin üzerinde beğeni aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 29 yaşındaki futbolcu için "Kral" yorumları yaptı.
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