Çaykur Rizespor - Mondihome Kayserispor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor - Mondihome Kayserispor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Çaykur Rizespor - Mondihome Kayserispor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

02.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Pakkan, Samet Çiçek, Ali Tuna

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Sauer, Minchev

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Ali Karimi, Cardoso, Morte, Nazon

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Çaykur Rizespor - Mondihome Kaysersipor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

1. dakikada sol taraftan savunmanın arkasına hareketlenen Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Nazon'un kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

13. dakikada Shelvey'in ara pasında hareketlenen Olawoyin'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

22. dakikada Morte'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cardoso'nun dönüp vuruşunda, top üstten auta gitti.

25. dakikada Muhammet Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt kontrpiyede kalsa da top yan filelere çarparak kornere çıktı.

45+1. dakikada kazanılan faul atışında, Shelvey'in sol çaprazdan yaklaşık 25 metreden plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Rizespor, Çaykur, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor - Mondihome Kayserispor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
17:17 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:34:04. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor - Mondihome Kayserispor Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement