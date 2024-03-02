Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının sahadaki üstünlüğünü vurgulayarak, Kayserispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Palut, maçın hakemi ve top toplayıcı çocukla ilgili yaşanan olaylara da değindi. Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ise takımının istediği oyunu sahaya yansıtamadığını belirterek, önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacaklarını ifade etti.

02.03.2024 19:31
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Daha çok mücadele eden, ikili mücadele kazanan Çaykur Rizespor vardı sahada." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligde son haftaların kendileri için iyi geçmediğini, puan olarak geride kaldıklarını ve moral bozukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kayserispor maçının puan almanın yanında moralleri yükseltmek için de önemli olduğunu dile getiren Palut, "Ligin en formda takımı Kayserispor'a karşı hazırlandık. Önde baskıyı direkt toplarla ve paslarla aşmayı planladık. Daha çok mücadele eden, ikili mücadele kazanan Çaykur Rizespor vardı sahada." diye konuştu.

Rakiplerinin tehlikeli oyunculara sahip olduğunu anlatan İlhan Palut, "Uzun zaman sonra gol yemememiz bizim adımıza sevindiriciydi. Bu oyunun karşılığında güzel bir galibiyet aldık. Umuyorum bizim için yeni bir başlangıç olmuştur. 3 puanın vereceği moral ve psikolojik rahatlama var ama puan olarak asla rahatlayamayız. Psikolojik rahatlama ile tekrar çıkışa geçen bir Rizespor oluruz." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut, maçın hakemi Burak Pakkan'ın yönetimi hakkında şunları kaydetti:

"Umut vaat eden atağımızda, hakem henüz maçın başında saatini gösterdiği pozisyonda, sarı kart olmadığına yorum getirseydi saygı gösterdim. Yine saygı gösteriyorum ama eğer bunu zamandan dolayı, dakikadan dolayı ise buna katılmam mümkün değil. Çünkü her dakikada sarı kart pozisyonu, sarı karttır. Zeqiri'nin ikinci yarıdaki mücadelesini izlemedim ama baktığım zaman hakemin normalde oyunu devam ettirme inisiyatif içinde olduğunu gördüm. Sonuçta Gökhan'ın yaptığı hareket kırmızı karta yol açacağı için orada hücum faul tercih etti."

Palut, maçta top toplayıcı çocuğun topu oyuna geç soktuğuna yönelik iddiayla ilgili "İnşallah biz topu vermekte gecikmemişizdir. İnşallah top toplayıcılara 'Öndeyiz topu rakibe yavaş verin.' dememişizdir. Çünkü bir önceki deplasmanda küçücük çocukları kendi zihniyetiyle zehirleyen ve topları atmaması için o küçük, çok değerli çocuklarımızı negatif organize eden, kendi kötü zihniyetlerini yeni neslimize de aşılamaya çalışan bir ortam gördüm. Eğer bizim top toplayıcı çocuğumuz topu geç verdiyse ben bunun takipçisi olacağım. Böyle şeylere bizim ihtiyacımız yok. Artık bu çağın futbolunda bunlara tenezzül etmemek gerek ama sonuçta o bir çocuktur. Böyle bir şey yaptıysa da daha hoşgörülü davranmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de etikten uzak bir futbol kültürü olduğunu savunan Palut, "Bari burada biz çocuklarımızı koruyalım. Kendi ucuz düşüncelerimizle o çocukları zehirlemeyelim. Dönem dönem statlarda bunu yaşıyoruz. Bunlar çok ayıp şeyler. Çocuklar üzerinden yapılması daha da düşündürücü." şeklinde görüş belirtti.

Mondihome Kayserispor cephesi

Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, galibiyetten dolayı Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Maçın istedikleri gibi geçmediğinin altını çizen Vukas, "Rakibimiz sahada bizden daha agresifti. Biz ise istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. En kısa sürede bu maçı unutmamız gerekiyor. Bundan daha iyisini önümüzdeki haftalarda yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İki ekibin de mücadele ettiğini vurgulayan Vukas, "Mücadele gücü yüksek maç oldu. Rakibimiz mücadele kısmında bizden iyiydi. Çok fazla geçiş oldu. Bu maçı en kısa zamanda unutmamız lazım. Yaptığımız iyi ve kötü şeyler oldu oyun içinde. Bunları analiz edip önümüzdeki maçlara çok daha iyi hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde her maçın zor olduğunu anlatan Hari Vukas, "Her maç mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Ligde maç maç odaklanmamız lazım. Önümüzdeki maçlar ligde hedeflerimiz açısından belirleyici olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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