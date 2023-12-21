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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 mağlup etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 mağlup etti

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarıda buldukları 2 gol ve rakibin 10 kişi kalmasıyla maçı kopardıklarını belirtti. İstanbul temsilcisi Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Viera ise takımın çok fazla gol yemesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u 5-1 mağlup etti
21.12.2023 - 19:58,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "İkinci yarının hemen başında 2 gol bulduk ve rakip 10 kişi kalınca maçı koparmış olduk." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda iyi bir süreç yakaladıklarını ve bunu sürdürme isteğiyle maça çıktıklarını ifade etti.

Geçişlerde tehlikeli bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Palut, "Maçın hemen başında kaybettiğimiz top sonrası gol yedik. Rakip adına beklediğimiz opsiyondu. Gol yedikten sonra maç tehlikeli hal aldı. Kendi sahamızda yenik duruma düştük. İyi geçiş takımı olan rakibimize karşı daha tehlikeli alanlar verebilirdik. Maçta 1-1'i erken yakalamamız, maçı dengede götürmemiz adına önemliydi. Daha sonra oyunun genel hakimiydik. İlk yarının sonlarında bulduğumuz iki gol ve 3-1'lik sonuç devre arasına rahat gitmemizi sağladı." diye konuştu.

İkinci yarı rakibi oyuna ortak etmek istemediklerinin altını çizen Palut, "İkinci yarının hemen başında 2 gol bulduk ve rakip 10 kişi kalınca maçı koparmış olduk. Sonuç 5-1 olunca düşük tempoda biten bir maç oldu. İstediğimiz tempo olmasa da istediğim sonuçla biten bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Ligin istedikleri çizgide gittiğini kaydeden Palut, "Takımın toparlandığı bir periyottayız. Son beş maçta çıkış yakalamıştık. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Lig için uzun bir süre var önümüzde. Ne pozitif ne negatif konumdayız. Biz bir mücadele takımıyız. Bunu mutlaka sürdürmemiz gerekiyor. Bu durumu sürdürürken puanlar alıp, konumumuzu daha iyi noktalara getirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Viera: "Takımın çok fazla gol yemesi hepimizi endişelendiriyor"

İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Ivo Viera, Çaykur Rizespor'un 5-1 gibi net bir skorla maçı hak ederek kazandığını kaydetti.

Viera, doğru strateji ile maça başladıklarını vurgulayarak, "Oyuna iyi başladık. Golü bulduk ama beklemediğimiz hatalarla 2 gol yedik. Bu bizi oyundan düşürdü ve sonuçta kaybettik. Gollerden sonra oyunu toparlama şansımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Ligde çok fazla pozisyon verdiklerini kaydeden Viera, "Takımın çok fazla gol yemesi hepimizi endişelendiriyor. Bu yaşananları taraftarlar, oyuncular, kulüp ve bizler hak etmiyoruz. Ayağa kalkmak için çabalayacağız. Bizim için zor bir maçtı. 10 kişi kaldıktan sonra bizim için işler daha da zorlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Viera, transfer çalışmalarını ayrıca yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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